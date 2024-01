Officieel: Beerschot haalt stevig uit en plukt in Serie A een ex-speler van KRC Genk weg

Beerschot wil er alles aan doen om dit seizoen te promoveren naar de Jupiler Pro League. Daarbij kijken ze ook buiten de landsgrenzen en gaan ze op zoek naar pittige transfers. Eentje hebben ze nu alvast gevonden in de Serie A.

Bij Udinese huren ze Sekou Diawara huren tot aan het einde van dit seizoen. Dat nieuws stond al een paar dagen in de steigers, maar is nu officieel geworden. De jonge aanvaller kwam nog niet in de plannen voor van Udinese en kwam nog niet verder dan een wedstrijd in de Italiaanse Beker bij de A-ploeg.

Diawara heeft een verleden in België, want de 19-jarige Belg met Guinese roots speelde tot januari 2023 bij KRC Genk. Daar maakte hij ook speelminuten bij Jong Genk, waardoor hij de Challenger Pro League ook op zijn duimpje kent.