'Middenvelder van Anderlecht kan deze winter nog verhuizen naar Spanje'

Anderlecht kan tegen het einde van de wintermercato nog een overbodige pion zien vertrekken. Het Spaanse Cadiz toont interesse in een middenvelder van paars-wit.

Volgens Het Laatste Nieuws kan het goed zijn dat Amadou Diawara Anderlecht nog verlaat deze winter. Hij staat in de belangstelling van het Spaanse Cadiz. De club staat 18e in La Liga en moet strijden voor het behoud.

Diawara speelde al elf wedstrijden voor Anderlecht dit seizoen, maar in de laatste tien wedstrijden van paars-wit, stond hij slechts zes minuten op het veld. Hij valt tegenwoordig ook meer uit de selectie dan dat hij erin zit.

Hij kwam in juni 2022 over van AS Roma en ligt nog tot de zomer van 2025 onder contract bij Anderlecht. In 2020 werd zijn marktwaarde op 23 miljoen euro geschat. Nu, vier jaar later, is hij volgens Transfermarkt nog 1,8 miljoen euro waard.