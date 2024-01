PSG is akkoord, Real Madrid en Liverpool niét: 'Mbappé stelt clubs voor voldongen feit en wil deze zomer volledige voorbereiding overslaan'

Kylian Mbappé moet de komende weken of maanden zijn nieuwe werkgever kiezen. De Fransman heeft de geïnteresseerde clubs voor een voldongen feit gesteld. En momenteel is enkel PSG akkoord...

Real Madrid lijkt nog steeds over de beste papieren te beschikken om Kylian Mbappé binnen te halen, maar ook Liverpool FC acht zich niet kansloos in het gevecht. PSG hoopt dan weer op dé anticlimax en wil de aanvaller een nieuw contract laten tekenen.

Mbappé heeft de geïnteresseerde clubs echter voor een voldongen feit gesteld. De Fransman wil - dat is logisch - met Les Bleus naar het EK in Duitsland om... vervolgens met de Franse selectie richting de Olympische Spelen te trekken. Die worden deze zomer georganiseerd in Parijs.

Géén voorbereiding op nieuwe seizoen

Dat wil ook meteen zeggen dat Mbappé drie maanden onbeschikbaar is én de voorbereiding op het nieuwe seizoen volledig zou missen. PSG wil zich schikken in dat verhaal. In Spanje en Engeland zien het echter helemaal niét zitten.