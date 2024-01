Ronny Deila ondanks grote overwinning tegen Charleroi toch niet helemaal tevreden over zijn spelers

Club Brugge is op dit moment weer zeer goed bezig. Blauw-zwart won zaterdag met 1-4 van Charleroi en klom zo naar de derde plaats in het klassement.

Club Brugge nam de wedstrijd tegen Charleroi meteen in handen. Na iets meer dan een halfuur stond de 0-3 al op het scorebord. Kort na rust volgde de 0-4 en helemaal op het einde scoorde Antoine Bernier waardoor Simon Mignolet zonder een clean sheet naar huis moest.

Ronny Deila merkte op dat zijn troepen op het einde wat minder gas gaven. Daar was hij niet tevreden mee. "In het laatste halfuur hebben we losgelaten - we dienden alleen maar te verdedigen. Er was geen discipline meer. De reden? We hebben veel wissels doorgevoerd. En we waren plots tien procent minder", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dit is een nare plaats om te komen voetballen. We hebben de match goed aangepakt en onze kansen benut. Wat dat betreft ben ik trots op mijn jongens", besluit de Club Brugge-coach.