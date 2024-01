Beerschot kondigt versterking aan in volle titelstrijd

Beerschot zet alles op alles om de promotie af te dwingen in de Challenger Pro League. Dinsdagmiddag kondigden ze hun nieuwste aanwinst aan.

Challenger Pro League

Beerschot staat momenteel aan kop in de Challenger Pro League. Dit samen met Zulte Waregem dat gezien wordt als de grootste kandidaat voor promotie. De Antwerpenaren zijn echter niet van zin om dit zomaar te laten gebeuren en hebben zich versterkt.

PEC Zwolle

Zo komt Dean Huiberts over van PEC Zwolle. Dit op uitleenbasis tot het einde van het seizoen. De 23-jarige centrale middenvelder heeft al meer dan 80 wedstrijden achter de kiezen in de Nederlandse tweede klasse.

Verwachting

“Wat de supporters van mij mogen verwachten? Ik ben een speler die veel loopt, sterk is in duels en aan de bal vooruit wil spelen. Vorig seizoen speelden we bij Zwolle ook in een driemansverdediging dus ik ken het systeem van Beerschot wel al en ik verwacht dat ik me daar snel aan zal kunnen aanpassen”, zijn Huiberts zijn eerste woorden als speler van Beerschot.