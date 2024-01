Geen enkele hooligan van Genk al geïdentificeerd: Zo creatief zijn relschoppers

Genkse hooligans hebben zondag de derby tegen STVV doen stilgelegd worden. Van de relschoppers is nog niemand opgepakt.

Union-Anderlecht, RWDM-Eupen en STVV-Genk. Drie matchen in de Jupiler Pro League werden in een goede week tijd stopgezet door wangedrag van supporters.

Genkse hooligans brandden netten door op STVV en gooiden vuurpijlen op het kunstgras van Stayen, maar de politie is er nog niet in geslaagd om ook maar één persoon die betrokken was bij de rellen te identificeren.

“Wij stellen alles in het werk om de overtreders te ontmaskeren en te verbaliseren, maar dat is geen evidentie”, zegt hoofdinspecteur Nicky Serrani van de Cel Voetbalveiligheid van politiezone Carma.

Elke uitmatch van Genk zijn een groep agenten in burger van de partij. “Natuurlijk kennen onze mensen na al die jaren de harde kern en weten we bij benadering wie de overtreders zijn.”

Het harde bewijs leveren wie de vuurpijl gooide is moeilijk, want hooligans zijn heel creatief. “Naast de bivakmutsen wisselen ze bijvoorbeeld ook van kledij onder de grote banners, waardoor het moeilijk is om iemand met zekerheid te identificeren”, klinkt het nog.

Ook de ordediensten grepen zondag niet in. Bij de politie van Sint-Truiden was te horen dat dit een te groot risico inhield om de situatie te laten escaleren.