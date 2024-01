'Speler van KV Mechelen trekt naar andere ploeg uit de Jupiler Pro League'

Ook voor KV Mechelen wordt het een druk einde van de transferperiode. Een verdediger erbij, een spits die vertrekt.

Achter De Kazerne is er aardig wat transfernieuws te rapen. Dinsdag was al duidelijk dat centrale verdediger Munashe Garananga op weg is naar KV Mechelen. De Zimbabwaanse international komt over van de Moldavische topclub Sheriff Tiraspol.

Hij komt vandaag in ons land aan en legt donderdag zijn medische proeven af. Hij wordt de vervanger van Jordi Vanlerberghe die verkocht werd aan Bröndby.

Maar er is ook nog uitgaande activiteit bij Malinwa. Volgens Het Laatste Nieuws staat Frederic Soelle Soelle dicht bij een vertrek naar een andere ploeg uit de Jupiler Pro League.

De 18-jarige spits zou bij RWDM aan de slag gaan. Hij had zelf gevraagd om te mogen vertrekken. In het totaal kwam hij 18 keer in actie voor het A-elftal van KV Mechelen.