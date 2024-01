Vanhaezebrouck blijft wachten op versterking en goochelt met ultiem woordgrapje én verwijzing naar absurd toneelstuk van Samuel Beckett

KAA Gent heeft met Sonko ondertussen een winger in huis gehaald en ook Stefan Mitrovic zou dan toch op weg zijn naar de Arteveldestad om de verdediging te komen versterken. Maar het gaat niet makkelijk om te versterken en dat noopte Hein Vanhaezebrouck tot een geweldige oneliner.

"Het is een kwestie van de nieuwkomers snel in te passen die nog moeten komen, ik hoop dat ze nog gaan komen in ieder geval en zo snel mogelijk", klonk het na de wedstrijd tegen Westerlo die met 2-2 nieuw puntenverlies opleverde voor De Buffalo's.

"Het is wachten op Godot", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse. Daarmee verwees hij naar het absurd toneelstuk in twee bedrijven van de Ierse schrijver Samuel Beckett van twee zwervers die urenlang staan te wachten op Godot, een man die - spoiler alert - nooit komt.

Wachten op Godot

Wachten op Godot is dus zoveel als wachten op dingen die eigenlijk nooit komen. Een zeer mooie oneliner én passend bij een woordgrapje dat al jarenlang gemaakt wordt rond en met speler Bruno Godeau als die in de mixed zone wordt verwacht.

"Maar Godeau is hier niet meer, hij speelt bij STVV. Dus hem kunnen we ook al niet halen op dit moment", aldus nog Vanhaezebrouck - inclusief verwijzing naar Matte Smets die besloot te blijven bij de Kanaries? Donderdagavond speelt Gent bovendien op Staaien tegen STVV.