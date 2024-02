De Patron van Charleroi, de nieuwe man van Antwerp en flink wat verrassingen maakten indruk

Zoals elke week presenteren we u ons 'Elftal van het Weekend'. Al is het deze keer natuurlijk meer een elftal van de midweek door het voetbal van de voorbije dagen. Met daarbij toch ook een paar opvallende namen van diverse ploegen.

Doelman

In doel is deze week Patron de patron (pun intended). De doelman van Charleroi pakte uit met een prima prestatie én een clean sheet. Daarmee bezorgde hij De Zebra's en Felice Mazzu een erg belangrijke driepunter.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie spelers. Daarbij gaan we ook verder op de ingeslagen weg van Charleroi, want Van Cleemput was heel belangrijk voor zijn team tegen Eupen. Bijna scoorde hij nog, de lat zorgde ervoor dat hij geen bekroning kreeg.

Die kreeg Ewoud Pletinckx wél voor OH Leuven na een prima wedstrijd, met een prachtig doelpunt. De jonge Smets toonde dan weer tegen Gent dat hij wel degelijk een leuke aanwinst had kunnen zijn voor de Buffalo's.

© photonews

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast de nieuwe jongeling op het Antwerpse middenveld: Doumbia. Hij scoorde op Standard een belangrijk doelpunt, al was ook Djenepo sterk voor de thuisploeg. Terho maakte indruk voor Union, Bruno was heel belangrijk voor Kortrijk en bij Club Brugge was Hans Vanaken de man die de boel in goede lijnen wist te leiden - ondanks puntenverlies.

Aanval

Voorin is het altijd interessant als je statistieken kan produceren. Amoura speelde niet zijn allerbeste partij voor Union, maar scoorde wel én gaf een assist. Zahiroleslam scoorde dan weer twee keer voor STVV, ook sterk.

Alles samen is dit ons team van de midweek voor jullie: