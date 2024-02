Zulte Waregem komt met zeer belangrijk nieuws over wedstrijd tegen SK Deinze

Wegens het boerenprotest mochten fans van SK Beveren plots niet meer aanwezig zijn bij de uitwedstrijd op Zulte Waregem. De veiligheid kon niet worden gegarandeerd. Nu heeft de club toch goed nieuws gekregen.

Zo deelt Zulte Waregem mee via zijn officiële kanalen dat er toch bezoekende fans aanwezig mogen zijn zaterdagavond. 'Na een nieuw intern overleg kwam het positieve advies dat de bezoekende fans toch worden ontvangen in de Elindus Arena', klinkt het op X.

'Door de herschikking van de politiediensten kan de wedstrijd van vanavond tegen SK Beveren alsnog doorgaan met de fans van SK Beveren. We danken de burgemeester en politiediensten en zetten alles in gang om de bezoekers van SK Beveren in de beste omstandigheden te ontvangen', gaat de club verder.

Ook de bezoekende ploeg reageerde al enorm positief op het nieuws. 'SK Beveren wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen om tot de enige juiste, logische en rechtvaardige beslissing te komen: de clubmedewerkers, de lokale politie van Beveren, de lokale overheid en onze burgemeester, de SLO's, SF SK Beveren en de Pro League. SK Beveren dankt ook uitdrukkelijk haar fans voor hun steun en begrip. Er is keihard gewerkt om tot een oplossing te komen.'