Kevin De Bruyne is weer helemaal terug en dat zorgt voor enorm veel lof: "Je moet de koning beschermen"

Kevin De Bruyne is weer terug bij Manchester City na een stevige blessure. De middenvelder wordt met open armen ontvangen door zijn ploegmaats.

Kevin De Bruyne was meteen al beslissend in de weken na zijn comeback. Doelman Ederson is enorm blij dat zijn kapitein weer kan starten. "Het is net schaken - je moet de koning beschermen. Nu hebben we onze 'koning' terug, een van de beste assist-gevers in de geschiedenis van de Premier League, derde in de lijst nu", vertelde hij op de clubwebsite.

"We zijn zo blij dat hij terug is en goed voetbal speelt, vooral na zo'n lange afwezigheid. Hij is een speler die ons team erg miste omdat hij zoveel talent heeft - hij vindt passes die maar weinig spelers kunnen vinden", gaat de keeper verder.

In twee wedstrijden stond KDB iets meer dan 90 minuten op het veld. Hij was al goed voor twee assists en een doelpunt. "Hij geeft assists, scoort doelpunten, speelt goed voetbal, hij houdt de bal, dus ik ben erg blij dat hij terug is en dat hij zijn hoge niveau weer heeft bereikt", besluit Ederson.