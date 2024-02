Niet de prestaties, maar het toxische klimaat: 'Dit is dé echte reden voor het vertrek van Xavi bij Barcelona'

Xavi Hernandez stopt op het einde van het seizoen als coach van FC Barcelona. Het clubicoon laat uitschijnen dat het tijd is voor een nieuwe wind, maar niets is minder waar. De voormalige middenvelder kan én wil niet meer functioneren in het klimaat dat op Camp Nou hangt.

Belangrijk om weten: Xavi Hernandez lichtte zijn sportieve staf en vertrouwelingen nog voor de nederlaag van vorig weekend tegen Villarreal CF in. Na het verlies vroeg hij - voor de persconferentie - een onderhoud aan met Joan Laporta. Zijn vertrek had en heeft dus niets te maken met één of meerdere nederlagen. Zijn beslissing om te stoppen heeft dan weer alles te maken met de toxische sfeer op Camp Nou. Dat weten de Spaanse kranten. Xavi voelt zich tegengewerkt door Laporta. De voorzitter van Barça zette met Jordi Cruijff en Mateu Alemany twee vertrouwelingen van de coach op straat. Meer zelfs: de twee voorgenoemde namen werden vervangen door Enric Masip en Alejandro Echevarria. Respectievelijk goede vriend en voormalige schoonbroer van... Laporta. De voorzitter had namelijk schrik dat Xavi te machtig zou worden en op een dag op zijn stoel zou azen. Signaal geven De voorbije weken lieten diezelfde Masip en Echevarria in de media meermaals uitschijnen dat de resultaten beter moeten. En dat Xavi verantwoordelijk is voor de malaise waarin Barça dit seizoen verkeert. Het sein van Xavi om zelf een signaal te geven. Eentje dat als een bom is ingeslagen bij de fans...