Ook bron binnen PSG bevestigt: "De transfer van Mbappé is in kannen en kruiken"

Is de kogel deze keer echt door de kerk? Kylian Mbappé verlaat PSG deze zomer voor Real Madrid. De officiële bekendmaking van de toptransfer is echter nog niet voor morgen. Maar in het Parc des Princes werd wél al uit de biecht geklapt.

"De deal is in kannen en kruiken", citeert RMC Sport een anonieme werknemer van PSG. "Al is de bekendmaking van die transfer nog niet voor morgen. Kylian Mbappé wil dat overigens zelf ook niet."

Het Franse goudhaantje houdt de voetbalwereld in spanning. Al is dat niét om in de belangstelling te staan. "Misschien laat hij wel al weten dat hij PSG zal verlaten. Maar zijn voorstelling als speler van Real Madrid is iets voor na het seizoen."

Liefde voor PSG

"Stel je eens in zijn plaats", besluit de anonieme bron. "We zitten middenin het seizoen en Mbappé wil nog enkele doelen behalen met PSG. Ik denk overigens dat hij echt het beste voor heeft met PSG. En daarom wil hij pas na het seizoen communiceren."