Deila duidelijk na winst tegen Union: "Ze moesten op hun plaats gezet worden"

Club Brugge is erin geslaagd om het schijnbare onklopbare Union toch te kloppen. In de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker ging Union met 2-1 kopje onder in Jan Breydel.

Al was het een positieve wedstrijd zonder happy ending voor Club Brugge. Blauw-Zwart stond immers 2-0 voor tot in de blessuretijd. Toen trof Machida met een gelukje raak zodat het 2-1 werd. "Op voorhand hadden we getekend voor 2-1, nu is het wat zuurder", geeft Club-trainer Ronny Deila toe achteraf.

"Al is het mentaal wel belangrijk dat we van hen hebben kunnen winnen. We hebben hen even op hun plaats gezet want ze hadden sinds september niet meer verloren in België. Maar we zijn ook teleurgesteld dat we in het slot nog die 2-1 tegen krijgen", klinkt het verder.

Penaltyfase

Lange tijd stond het dus 2-0 voor Club maar het had ook 3-0 kunnen worden mocht de thuisploeg een strafschop hebben gekregen na contact tussen Vanaken en Vanhoutte. "Ik begrijp dat de ref het niet ziet, maar de beelden zijn toch duidelijk", is Deila rechtuit.

"Ik praat niet graag over de wedstrijdleiding maar... vorige week in Antwerpen hadden we een rode kaart kunnen zien voor Antwerp, in Mechelen zagen we een doelpunt onterecht afgekeurd worden. Dan werd het misschien 3-0 in plaats van 2-1. Nu zal het nog heel lastig worden in Union maar we hebben thuis onze taak gedaan door te winnen", besluit de Noor.