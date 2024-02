Komt er op het EK in Duitsland een tegenhanger van de vuvuzela? Duitse autoriteiten laten dit instrument toe in stadion

Schotland trekt deze zomer met een héél groot supporterslegioen naar het EK in Duitsland. We kunnen nu al stellen dat we die doortocht zullen onthouden.

We weten het natuurlijk al van in het verleden: de nationale ploeg van Schotland wordt altijd en overal - het moet dan ook gezegd: ongeacht de sportieve resultaten - gesteund door een uitgebreide schare fans. Ook in Duitsland zal The Thartan Army opvallen in het straatbeeld met hun typische kilt en blote bast. Maar dat is niet alles. We zullen de Schotten tijdens het EK in Duitsland ook héél duidelijk horen. De Duitse autoriteiten hebben namelijk laten weten dat de Schotse fans hun doedelzakken mogen meenemen naar de wedstrijden. Dat laten de Schotse media weten. Leuk om weten: de vraag kwam van de Schotse regering zelf. Doedelzak... of toch maar liever vuvuzela? Bovendien zullen we niet te lang moeten wachten om het eerste melodietje uit zo'n doedelzak te horen. Op veertien juni openen Duitsland en Schotland het Europees kampioenschap. Nu maar hopen dat zo'n doedelzak beter klinkt dan een vuvuzela...