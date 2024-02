Besnik Hasi spreekt klare taal over gemiste transfer van Genkspeler richting KV Mechelen

Zondagmiddag ontvangt Besnik Hasi met KV Mechelen KRC Genk. De nieuwe trainer bracht Malinwa zelfs weer in de linkerkolom.

10 op 12 heeft Besnik Hasi met KV Mechelen behaald. Dat zorgt er echter niet voor dat de nieuwe trainer van Malinwa begint te zweven en naar de top van de klassering begint te kijken, ook al is de kloof met een plekje in play-off 1 plots maar vier punten meer.

Hasi houdt de voetjes bijzonder goed op de grond en doet dat ook met zijn spelers. “Pas als we officieel gered zijn, mogen we naar boven kijken”, is de boodschap bij Het Belang van Limburg ontzettend duidelijk.

24 jaar geleden vertrok Hasi zelf als speler bij KRC Genk, maar de band is altijd gebleven. Zondag ziet hij alvast Domenico Olivieri en Guy Martens terug. Dat toont dat de club blijft vasthouden aan legendes, iets wat Hasi alleen maar kan appreciëren.

Hasi wou Luca Oyen naar Mechelen halen

“Het mooie aan het verhaal van KRC Genk is dat we toen, als club én als spelers, pas voor het eerst prijzen pakten. Promotie naar eerste klasse, beker, landskampioen… En de eerste keer, die vergeet je nooit.”

Wat Hasi ook niet vergeten kan is dat hij tijdens de wintermercato interesse had om Luca Oyen te huren van KRC Genk, al kwam die deal er uiteindelijk toch niet.

“Oyen is een speler met veel kwaliteiten. Hij heeft het even moeilijk, maar zo'n periode is niet abnormaal voor een jonge speler. Een uitleenbeurt had hem goed kunnen doen, dan was hij even uit zijn comfortzone gehaald. Ik hou van dat type speler”, besluit Hasi.