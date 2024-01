Spannend einde van de wintermercato bij KRC Genk: Jupiler Pro League-club wil jong talent halen bij Limburgers

Bij KRC Genk worden het nog spannende dagen. De transfermarkt sluit binnenkort en de club hoopt om nog een oplossing te vinden voor een van zijn aanvallers.

Luca Oyen kampte afgelopen seizoen met een flinke blessure. Dit seizoen is hij terug fit, maar speelminuten verzamelen blijft moeilijk voor de 20-jarige aanvaller. Nu kan een JPL-club een oplossing bieden.

Luca Oyen naar KV Mechelen?

Volgens onze informatie wil KV Mechelen de flankaanvaller huren tot aan het einde van dit seizoen. Voor Oyen zou het een goede kans kunnen zijn om wat meer minuten te krijgen, zeker gezien de concurrentie vooraan bij KRC Genk.

Dit seizoen kwam hij 10 keer in actie in de competitie, waarvan vier keer als basisspeler. Hij valt geregeld ook uit de selectie. Oyen was goed voor één assist maar kon nog niet tot scoren komen.

Er wordt bij de Limburgers ook nog gezocht naar versterking achteraan. De club wil nog een vervanger halen voor Daniel Munoz die naar Crystal Palace zal trekken.