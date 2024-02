Marc Degryse trekt prestaties van Cristiano Ronaldo in twijfel

Het nieuwe jaar is al eventjes bezig, maar Marc Degryse blikt nog even terug. Hij spreekt in Het Laatste Nieuws over de prestaties van Cristiano Ronaldo.

‘The Best, FIFA Men’s Player 2023’ was dit jaar voor Lionel Messi, ook al scoorde hij slechts 28 doelpunten in 2023. Andere wereldsterren kunnen heel andere cijfers voorleggen. Cristiano scoorde vorig jaar 54 doelpunten, het meeste van allemaal. Dat waren er twee meer dan Harry Kane en Kylian Mbappé, en vier meer dan Erling Haaland. Het gaat om alle doelpunten die de speler scoorde, in alle competities, dus ook voor de nationale ploeg en zo. Marc Degryse stelt er zijn bedenkingen bij, vooral omdat Ronaldo veel doelpunten ‘maar’ scoorde in de Saoedische competitie. Aantrekkingskracht Ronaldo blijft groot “Dat maakt dat ik toch meer waarde hecht aan de 52 doelpunten van Kane en Mbappé”, is Marc Degryse doodeerlijk. “Maar je moet ze wél in het net leggen, natuurlijk, die 54.” Al is en blijft Ronaldo hoe dan ook een fenomeen. “Cristiano blijft scoren waar een ander niét scoort. Op zijn 39ste. Dat is fenomenaal. Ronaldo blijft op die manier relevant als voetballer.” Ook de media-aandacht voor de Portugees blijft groot. “Het is niet zo dat ik de Saoedische competitie van nabij volg, maar op een of andere manier kom ik toch altijd te weten of Cristiano heeft gescoord, en hoe vaak. Hij heeft nog steeds die aantrekkingskracht.”