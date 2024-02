"Standard verdient een aparte behandeling: dat hoort niet zo"

Net geen week geleden speelde Standard 2-2 gelijk op bezoek bij RWDM. Meer dan ooit zijn de Rouches een club in crisis.

Voor trainer Ivan Leko was het gelijkspel tegen RWDM een soort van druppel. Na de match gaat hij als een razende te keer tegen de spelers. Iets wat ze toen nog nooit gezien hadden van de Kroaat. Het toont hoe groot het probleem is, om trainer van Standard te zijn.

Maar de problemen van de Rouches zijn niet nieuw. Toen Roland Duchâtelet de club van de hand deed liep het al niet meer. En de verkoop aan Bruno Venanzi en later de overname door 777 Partners leverden bitter weinig op, waardoor de club plots een degradatiekandidaat is.

“En dat zijn ze daar niet gewend”, zegt Alexandre Teklak aan Het Laatste Nieuws. “Weet je wat het grootste probleem is? Er is nooit een écht project geweest. Niet met Roland, niet met Bruno, zeker niet nu.”

Geen geduld bij Standard

Hij verwijst naar Bart Verhaeghe die bij Club Brugge het nodige geduld had om iets op te bouwen. Dat is er bij de Rouches nooit geweest. Er werd altijd meteen verwacht dat de club zou meespelen voor de hoofdprijs.

“Vooral nu is er een soort onwetendheid over het Belgische voetbal bij de eigenaars — zelfs bij Venanzi was dat al het geval. Terwijl... Standard is een vulkanische club, ze hebben daar geen geduld.”

Teklak had zijn twijfels toen 777 Partners eigenaar werd van de club en dat wantrouwen is duidelijk gegrond gebleken. De analist verandert zijn mening dan ook niet, dat deze eigenaar niet past bij een club als Standard.

“Een club zoals Standard verdient een aparte behandeling. Zij horen niet in een groot voetbalimperium”, is hij heel erg duidelijk.