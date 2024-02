Ontslag in de maak voor Ivan Leko? Philippe Albert vreest ervoor

Het lot van Standard ligt in handen van Ivan Leko. De Rouches blijven echter in heel moeilijk vaarwater zitten, ondanks de trainerswissel.

Carl Hoefkens werd op oudejaarsdag ontslagen bij Standard. De club kwam al heel snel met Ivan Leko als opvolger. Er klonken snel positieve geluiden, maar de resultaten blijven nog altijd bijzonder ondermaats.

De reden is duidelijk en ligt bij eigenaar 777 Partners, zo zegt analist Philippe Albert aan Het Nieuwsblad. “Standard moet zowat de enige club zijn waarin ze amper investeren. Spelers worden al twee maanden te laat betaald: ze moesten telkens twintig dagen wachten op hun maandsalaris”, klinkt het.

Discours van Leko helemaal veranderd bij Standard

Op die manier kan je zelfs in een gewoon bedrijf niet verwachten dat werknemers alles geven, laat staan in het voetbal. Albert ziet ook geen verbetering onder Ivan Leko en vreest zelfs een beetje voor het ergste.

“Sinds de trainerswissel pakken ze twee op twaalf, verloren ze van Kortrijk: het is er niet op verbeterd. Het discours van Leko is ook al helemaal veranderd. De laatste match viel hij zijn eigen spelers al aan. De wedstrijd zaterdag tegen OH Leuven is heel belangrijk. Dat kan een kantelmoment worden”, is Albert duidelijk.