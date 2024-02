Leoni weg bij Anderlecht? Familie zegt wanneer en waarheen hij zal vertrekken

RSC Anderlecht speelt zondag op bezoek bij Charleroi. Voor Théo Leoni is het een terugkeer naar de club waar alles voor hem begon in het voetbal.

Zes jaar was Théo Leoni toen hij bij Sporting Charleroi begon voetballen. Standard drong aan om hem binnen te halen, maar uiteindelijk werd een derde vraag van Jean Kindermans om hem naar Anderlecht te halen positief beantwoord.

Maar bij paarswit liep het pad lang niet op rozen. Een doorbraak bij de A-ploeg duurde echter ontzettend lang. Er waren geregeld momenten dat de familie van Leoni twijfelde om andere oorden op te zoeken.

“Er waren jongens die veel sneller hun kans kregen. Er zijn weinig spelers die meer wedstrijden voor de beloften van Anderlecht hebben gespeeld dan Théo, meestal is dat geen goed teken. Hij heeft de pech gehad dat een paar trainers van de A-ploeg niet in hem geloofden”, klinkt het bij de familie aan Het Laatste Nieuws.

Spaanse competitie ideaal voor Leoni

Enkel onder Hein Vanhaezebrouck leek de kans er te komen, toen die hem wilde meenemen op stage, maar een maand later werd de huidige trainer van KAA Gent ontslagen. Toch zag Anderlecht potentieel in Leoni, want zijn contract werd drie keer verlengd. Onder Brian Riemer is het uiteindelijk wel gelukt.

Volgens de ouders van Leoni blijft hij zeker nog één jaar. “Als er aanbiedingen komen, zullen we die bekijken”, klinkt het nog. “Met zijn lengte en zijn manier van voetballen, denk ik dat het Spaanse tiki-taka iets voor hem kan zijn. Meer dan de Premier League in elk geval.”