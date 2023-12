Théo Leoni is de X-factor van Anderlecht en zijn statistieken worden steeds indrukwekkender

Na alle commotie in de wedstrijd zou je bijna vergeten wat een rol Théo Leoni weer gespeeld heeft voor paars-wit. De middenvelder ligt al een tijdje in de balans voor een plaats in de ploeg, maar bewijst elke keer hoe belangrijk hij kan zijn.

Leoni is een opportunist. Dat bewees hij tegen Antwerp door die fout van Butez af te straffen en tegen Genk knalde hij geheel onverwacht een bal schitterend tegen de netten terwijl niemand verwachtte dat hij ging trappen. "Het was speciaal. De supporters hebben ons enorm geholpen", zei hij na de match.

"Toen ik scoorde, voelde ik dat de ploeg alles wilde geven, ondanks dat we gedomineerd werden. We hebben het toch nog kunnen omkeren. We moeten eerlijk zijn dat Genk beter was. Ze hadden de snelheid en het fysieke in hun spel, daar moet ik Genk voor feliciteren."

Daarbij kwam nog dat hij een heerlijke assist op Dreyer gaf voor de winnende goal. Hij zit intussen aan drie goals en zeven assists. De twee helden zullen wel moeten afwachten of hun goals ooit opgenomen worden in de annalen van het Belgisch voetbal, want u weet wel... hier komt nog een staartje aan.