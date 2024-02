Dwomoh heeft ook mening over het 'Club Med-verhaal' van de RWDM-supporters: "Hebben ze ongelijk?"

Vandaag passeert moederclub Antwerp in het Edmond Machtensstadion. Een speciale wedstrijd voor Pierre Dwomoh, die dus nog altijd eigendom is van The Great Old. Al hoopt hij wel dat RWDM zijn optie licht. Vanuit het buitenland wordt hij trouwens nog altijd van nabij gevolgd.

Het moet ook wel, want RWDM zit in een lastig parket. En hun fans kwamen al naar de training om de spelers de levieten te lezen. Al had Dwomoh zelf er weinig van meegekregen. "Omdat ik helemaal achteraan stond en niet heb meegekregen wat er allemaal werd gezegd. Een minuut voor de training zat ik nog bij de kinesist", zegt hij bij GvA. Het beeld van de man met teenslippers die duidelijk maakte dat het "geen Club Med" is... “Hebben ze ongelijk? We weten waar we zitten, hè. In Molenbeek kunnen soms harde woorden vallen. We zijn professionele voetballers die ermee moeten kunnen omgaan.” Het was trouwens voor het eerst dat Dwomoh nog eens met de pers wou praten. Hij verandert ook regelmatig van nummer. "Om de zoveel tijd switch ik. Een bewuste keuze om mezelf te isoleren van alle aandacht. Ik heb maandenlang geen interviews gegeven. En ik kijk niet langer naar Instagram-stories."





Volg RWDM - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.