Riemer verrast weeral: na drie jaar wordt jeugdproduct nog eens opgeroepen voor A-ploeg

Brian Riemer verrast regelmatig eens met zijn selecties. Deze keer ging hij weer grabbelen in de Neerpede-ton en kwam eruit met Antoine Colassin. De aanvaller kreeg al drie jaar geen selectie meer voor de A-ploeg.

Iedereen weet nog hoe Colassin onder Vincent Kompany ineens in de ploeg werd gedropt en ook een paar belangrijke doelpunten scoorde. Daarna verdween hij helemaal uit beeld en werd ook uitgeleend aan Heerenveen.

Dit seizoen is hij kapitein geworden van de Futures en hij doet dat niet slecht. Hij scoorde in zes matchen ook al drie keer. Ook Luca Monticelli zit weer in de wedstrijdselectie. Beiden speelden gisteren een uur in de verliesmatch tegen Seraing.

Wel nog geen spoor van Augustinsson, Delaney en Sardella. Die zouden wel volgende week hun rentree vieren.