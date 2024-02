Thorgan Hazard trapt scheidsrechter van het veld en het zag er niet goed uit

Vreemde situatie in Charleroi-Anderlecht. Bij een 1-2-stand kreeg scheidsrechter Erik Lambrechts een heel hard schot vol in het gezicht. Hij deed nog even verder, maar moest toch stoppen.

Na hoekschop wou Thorgan Hazard de bal zo ver mogelijk wegtrappen. Zijn kanonschot raakte echter Lambrechts vol op de neus en hij zeeg naar de grond. De dokter van Anderlecht kwam er naar kijken, maar hij gaf eerst nog aan dat hij door kon gaan. Een minuut of tien later ging hij echter weer zitten. Te veel last. Het spel lag zo een tien minuten stil vooraleer vierde scheidsrechter Laurent Willems gekleed en wel op het veld stond. Zijn debuut in eerste klasse trouwens. Mogelijk heeft hij dus een hersenschudding, want het was echt wel 'een patat'. Hij bleek zelfs aan geheugenverlies te beginnen leiden. Hij moet dus zeker naar het ziekenhuis. Veel beterschap alvast!