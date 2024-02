Zware kritiek op bijzonder zwak RWDM: "Klaar voor 1B" en "Hoe zielloos is dit?"

RWDM stond bij de rust al 0-3 in het krijt tegen Antwerp. Dat kan gebeuren, maar de manier waarop was wel bijzonder pijnlijk. De Brusselse ploeg kon geen enkele vuist maken en viel vooral op door fratsen en fouten op het veld.

Zo was er Carlos Alberto die een tik had gekregen en buiten het veld rolde. De scheidsrechter floot corner voor Antwerp en dus besliste de Braziliaan om terug in het veld te rollen om zich daar te laten verzorgen.

Maar ook was er een serieuze botsing tussen twee RWDM-spelers waarbij de ene als gek invloog op zijn maat.

En het verdedigen in het algemeen was een ramp. Antwerp sneed er door als een mes door boter. Het lijkt er niet op dat de vele nieuwkomers een grote meerwaarde bieden voor dit RWDM. Dat zag men ook op X.

#rwdant Carlos Alberto , de Neymar van den Aldi

Al lachend terug het veld inrollen en drama queen spelen. Jammer voor hem dat er 20 camera’s rond veld staan 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ — paulcanters (@paulcanters) February 11, 2024

Wedstrijd voorbij,dit rwdm is klaar voor 1b , ga veldrijden kijken #RWDANT — Serge (@SR067) February 11, 2024

Le club d’import export qu’est le @RWDMolenbeek n’a vraiment aucun intérêt pour notre championnat. Que c’est faible ! #RWDANT #RWDMRAFC — Olivier Defranne (@ODefranne) February 11, 2024

Wa is dit RWDM toch een zielloze ploeg.. #RWDANT — Pedro Doms (@doms_pedro) February 11, 2024

Wat een kamikazestrijders daar centraal achterin bij RWDM #RWDANT — 93 minutes & 33 seconds (@ILoveTurtlesXxx) February 11, 2024