🎥 Ronaldo nog altijd zeer eergierig: gooit medaille weg en stapt op

Na de wedstrijd kon CR7 zijn frustraties niet meer beheersen, vooral toen hij ontdekte dat niet hij, maar Milinkovic-Savic werd uitgeroepen tot Man van de Match. Dit leidde tot een opmerkelijk moment waarbij Ronaldo zijn medaille de tribunes in smeet.

De doelpunten kwamen van Milinkovic-Savic, voormalig Genk-speler, en Al-Dawsari, die op het WK in Qatar nog scoorde voor Saoedi-Arabië tegen het Argentinië van Messi. Ronaldo's prijzenteller bij Al-Nassr staat voorlopig op één met de Arab Club Champions Cup, de Arabische equivalent van de Champions League.

Dit zorgde duidelijk voor frustratie bij Ronaldo, wat al tijdens de wedstrijd tot uiting kwam toen hij geïrriteerd een bal naar de tribunes schoot, wat resulteerde in een gele kaart. Fans die constant om Messi riepen wanneer Ronaldo aan de bal was, kregen verbaal repliek: "Ík ben hier... niet Messi."

Ronaldo thought he was getting player of the Match/tournament and then left the pitch furiously because he lost both trophies to savic and mitrovic lol 😭pic.twitter.com/1kk5fH4VH5