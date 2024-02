"De magie is terug!" - Anderlecht wrijft zich in de handen

Anderlecht speelt op dit moment niet goed, maar kan wel weer rekenen op de flitsen van Thorgan Hazard. Als de 30-jarige aanvaller aan de bal komt, kunnen ze iets verwachten.

Hazard lag twee maanden in de lappenmand na een trap tegen de knie die hij tegen Cercle Brugge incasseerde. Het was een periode waarin Brian Riemer elke dag bad dat hij op training zou verschijnen en zeggen dat hij weer op een bal kon trappen.

"Ik zie een positieve evolutie in het spel van Thorgan", zei Riemer achteraf. "De wedstrijdomstandigheden waren niet makkelijk voor hem op dit zware veld. Hij moest ook strijd leveren, maar hij was wel beslissend. Ik zie weer de magie in zijn spel, al is het met flitsen."

Hazard dwong Van Cleemput met een harde en scherpe voorzet tot een own goal, maar anders had Dolberg er wel zijn voet tegen gezet. Dat deed de Deen toen Hazard voor de rust een tweede voorzet verstuurde. "Week na week denk ik dat hij er nog een paar procentjes kan bijdoen", weet Riemer.

Maar de beste Hazard verwacht hij pas tegen de play-offs. Dat geldt trouwens voor zijn hele ploeg. "Intussen is het belangrijk dat we wedstrijden blijven winnen en daar helpt Hazard ons bij."