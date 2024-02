Dit hadden we niét zien aankomen: 'Atalanta licht aankoopoptie, maar wil De Ketelaere volgend seizoen helemaal niet houden'

Charles De Ketelaere doet het héél goed bij Atalanta BC. De Rode Duivel bewijst week na week dat zijn periode bij AC Milan uit de geschiedenisboeken moet verwijderd worden. Maar waar zal hij volgend seizoen voetballen?

Eén ding kunnen we nu al stellen: Atalanta BC gaat de aankoopoptie op Charles De Ketelaere lichten. De Rode Duivel wordt momenteel nog gehuurd van AC Milan, maar in de overeenkomst zit een aankoopoptie van 22 miljoen euro vervat.

En daar twijfelt niets of niemand in Bergamo aan. De Ketelaere had enkele weken tijd nodig om zich aan te passen, maar sindsdien is de aanvaller één van de sterkhouders van Atalanta. Niemand spreekt nog over zijn prestaties bij AC Milan.

© photonews

Het lichten van de aankoopoptie wil echter niét zeggen dat De Ketelaere ook volgend seizoen bij Atalanta zal voetballen. La Dea kampt - zoals quasi alle Italiaanse clubs - met rode cijfers in de boekhouding. Een lucratieve transfer is dus welkom.

Waar speelt Charles De Ketelaere volgend seizoen?

De Italiaanse kranten weten dat Atalanta eraan denkt om de aankoopoptie te lichten en... De Ketelaere meteen door te verkopen. Een geslaagd EK met België kan daar alleen maar bij helpen. Voor de volledigheid: de marktwaarde van De Ketelaere wordt momenteel geschat op 25 miljoen euro. Maar een transferbedrag is altijd een pak hoger...