Ex-ref ziet maar één oplossing voor niveau scheidsrechters en pleit voor drastische ingreep: "Dat zou de ultieme blamage zijn"

Het scheidsrechtersdebat is in volle gang. Hoe moet het niveau naar boven getrokken worden? Ex-ref Serge Gumienny ziet maar één oplossing: tabula rasa aan de top van het Referee Department.

Gumienny haalt stevig uit in HBvL."Ach, de situatie is stilaan uitzichtloos geworden. Er is een totale vertrouwensbreuk. Alles en iedereen wordt nu in twijfel getrokken. Ik begrijp de bond en de clubs ook niet goed."

"Als je ziet hoe snel ze hun trainers ontslaan, dan is het toch onbegrijpelijk dat ze blijven vasthouden aan enkele buitenlanders die onze arbitrage werkelijk niets hebben bijgebracht? De Belgische arbitrage heeft nog nooit dieper gezeten dan nu."

Als het niet draait bij een club, stel je gewoon een andere trainingsstaf aan

Het voorstel ligt op tafel om refs uit het buitenland te laten invliegen voor de play-offs. "Dat is toch de ultieme blamage voor onze eigen jongens? Het is nogmaals een bewijs dat de top van het Professional Referee Department er de laatste jaren helemaal niets van heeft gebakken."

Gumienny zou het anders aanpakken. "Ik zou het een compleet fout signaal vinden. Ik ben er ook van overtuigd dat onze eigen scheidsrechters het wel kunnen. Ze moeten gewoon beter gecoacht worden. Als het niet draait binnen een club smijt je toch ook niet alle spelers buiten? Nee, je stelt gewoon een andere trainersstaf aan."