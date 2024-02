IJskonijn Dolberg? Deense spits schreeuwde alle frustratie uit zijn lijf: "Het knaagde meer dan ik dacht"

Kasper Dolberg heeft de naam een ijskonijn te zijn. Dan moet u de beelden van gisteren op Charleroi er maar eens bijhalen nadat hij scoorde. De Deen brulde het uit van vreugde. Het was van 1 december 2023 geleden dat hij nog eens gescoord had.

Dolberg verstopte het ook niet: die periode zonder goals heeft aan hem geknaagd. "Goals zijn belangrijk voor mij", knikte hij. "Het was een opluchting dat het lukte. Elke match dat ik niet scoorde, dacht ik eraan. Het knaagde meer dan ik dacht. Ik was meer bezig met goals dan toen ik wel scoorde."

Het kostte hem de vorige speeldag zelfs even zijn basisplaats. Brian Riemer wou hem prikkelen, wat duidelijk gelukt is. "Ja, Luis (Vazquez) was goed bezig en hij geeft telkens alles als hij speelt. Hij verdiende het om te starten. Natuurlijk wil ik altijd alles spelen, maar ik begreep de beslissing."

Ik heb nog nooit met twee spitsen gespeeld

"Ik was me bewust van de situatie en was niet verrast toen ik op de bank belandde. Zo werkt het in het voetbal. Vazquez doet zijn ding en scoorde ook vandaag. We moeten blij zijn dat hij in onze ploeg zit. We pushen elkaar naar een beter niveau."

Er gaan al langer stemmen op om de twee eens naast elkaar in de basis te zetten. Dat is een mogelijkheid, maar misschien past het niet in de manier waarop we normaal spelen. Ik ben het ook niet gewend om met twee spitsen te spelen. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik kan er weinig over zeggen."