Oudjes in de verdediging, maestro's op het middenveld en een fenomeen in de spits: dit zijn de uitblinkers van speeldag 25

De uitblinkers deze week waren vooral bij vijf teams te vinden: Anderlecht, Club Brugge, Antwerp, Cercle Brugge en KV Mechelen. Niet toevallig ook de teams die het beste presteerden en de beste zaak deden in het klassement.

Doel

Daar kiezen we voor Gaëtan Coucke. Toch wel met een paar cruciale reddingen aan de basis van het gelijkspel van KV Mechelen tegen Genk. Vooral in de tweede helft hield hij zijn team recht.

Verdediging

We kiezen voor een heel ervaren verdediging met de twee beste verdedigers die ons land rijk is. Toby Alderweireld zette twee strafschoppen om. Omdat hij defensief amper getest werd tegen RWDM amuseerde hij zich met lange crosspasses en goeie inspeelpasses.

Hetzelfde geldt voor Jan Vertonghen. Defensief weer op geen foutje te betrappen tegen Charleroi en hij verstuurde ook enkele van die flankwissels waar hij en zijn maatje een patent op hebben. Brandon Mechele maakt de driemansverdediging compleet. Ook hij pikte zijn goaltje mee in de makkelijke zege tegen Eupen.

Middenveld

Op het middenveld waren er wel wat uitblinkers. Wat gedacht van Felix Maréchal. De draaischijf van Cercle Brugge strooit met de goeie passes. Misschien zou hij in een dominanter team nog beter voor de dag komen.

Kevin Mrbati speelde dan weer een heel sterke match tegen Genk. Aiden O'Neill moet hier natuurlijk ook in. Zijn wereldgoal zorgde ervoor dat er een publieksopstand vermeden werd op Sclessin. Veel belangrijker kan je voor je team niet zijn.

Skov Olsen en Thorgan Hazard zijn de flankspelers in onze 3-5-2. Hazard groeit naar zijn beste vorm toe en is betrokken bij elke gevaarlijke actie van Anderlecht. Met een afgedwongen own goal én een assist was hij beslissend. Skov Olsen is dan weer ongrijpbaar de laatste weken en scoorde ook.

Aanval

Vincent Janssen opende de score voor een makkelijke namiddag van Antwerp. Hij scoorde, maar de Nederlander heeft dat niet eens nodig om beslissend te zijn. Hij zakt ook veel terug naar het middenveld.

Dé uitblinker deze speeldag was Kévin Denkey. Cercle Brugge kwam twee keer aan de goal van Schmidt en twee keer was het kassa. 20 goals nu al en straks een nieuwe kassaspijzer voor de Vereniging. Wat een progressie!