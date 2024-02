Pro League denkt aan drastische ingreep om arbitrage te verbeteren

Elk weekend krijgt de arbitrage in België wel te maken met forse kritiek. Het is bijna te veel om op te sommen. De voorbije speeldag haalde Alexander Blessin fors uit omwille van die strafschop en Joseph Paintsil meent dat de refs hem viseren. De Pro League wil ingrijpen...

Eigenlijk heeft de Pro League daar niet al te veel over te zeggen, want het is de voetbalbond die het Referee Department overziet. Maar de clubs betalen wel een groot deel van de kosten en dus eisen ze inspraak. Brian Riemer lanceerde na Anderlecht-Gent het idee om buitenlandse refs naar België te halen.

Het zou dan gaan over scheidsrechters uit de omringende landen. Een idee dat blijkbaar niet werd afgeschoten door de rest van de topclubs, want die hebben dat ook al intern ter sprake gebracht. Maar het zal wachten worden op de herstructurering van het Referee Department.

Veranderingen

Het contract van Bertrand Layec zal niet verlengd worden en dus zal er een nieuwe scheidsrechtersbaas moeten komen om de plannen die al op tafel lagen door te voeren. Zo zouden er een aantal scheidsrechters hun semiprofessioneel statuut kunnen omruilen voor een professioneel statuut.

Daarnaast wil men ook een onderscheid maken tussen scheidsrechters en VAR en de taken scheiden. Ook een investering in buitenspeltechnologie ligt op tafel.