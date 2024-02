Riemer heeft ondanks winst begrip voor kritiek, want ook hij was hard in de kleedkamer: "Niet goed genoeg"

Brian Riemer moest een paar positieve bochten nemen vooraleer hij bij de kern van de zaak kwam: dat hij niet blij was met de prestatie, wel met de drie punten uiteraard. Anderlecht heeft nog een hoop werk om te concurreren met de topteams.

En ja, dit is raar om te zeggen over de tweede in de stand. De ploeg die in de topmatchen het meeste punten pakte. Maar de konijnenpoten van Brian Riemer gaan op een gegeven moment ook op geraken. Nu ja, met de goals was er niet te veel geluk gemoeid. Maar met het sommige fases zeer zeker wel.

"De drie punten zijn cruciaal voor ons. Als Union eens punten laat liggen, moet je er van profiteren. En als je rondkijkt: iedereen uit de top zes verliest wel eens punten. We hebben drie geweldige goals gescoord. Ja, ook die own goal, want de opbouw er naartoe was fantastisch."

Onze creatieve spelers moeten beter aan de bal zijn

Tussendoor en erna liep er echter veel in de soep. "Charleroi deed een heel goeie job met hun pressing. Ze lieten ons niet om op te bouwen. We hebben te veel fouten gemaakt. We behandelden de bal niet goed en konden daardoor de wedstrijd niet controleren."

De coach van Anderlecht zag hetzelfde als wat ook Thorgan Hazard zag. "We gaven te veel counters weg. We moesten veel te veel energie steken in achteruit lopen, zeker onze aanvallende spelers. Het laatste deel van de wedstrijd deden we het wel goed. Maar ik heb het in de kleedkamer ook gezegd: onze creatieve spelers moeten beter aan de bal zijn. Geconcentreerder! Dat verwacht ik van hen. We hebben nog een paar procenten nodig om te zijn waar we willen zijn."