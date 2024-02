Riemer verklaart héél verrassende keuze: "Hij liet echt goeie dingen zien"

Brian Riemer verraste zondag door Antoine Colassin in zijn selectie op te nemen. Het leek erop dat die zijn toekomst bij de club voorbij was, maar Riemer ziet in hem een interessante speler.

Colassin speelt pas sinds eind januari weer nadat hij lang geblesseerd was, maar Riemer vond dat genoeg om hem weer op te pikken. "Het is echt een goede speler. Ik kende hem niet goed omdat hij uitgeleend was toen ik bij Anderlecht aankwam. Hij is ook geblesseerd geweest", klonk het gisterenavond.

Door de vele blessures bij de A-kern had Riemer een polyvalente speler nodig. "Hij kan de acht of de tien spelen en op beide flanken en in de spits depaneren. De afgelopen maanden laat hij echt goede dingen zien bij de Futures."

"Gezien onze situatie kijk ik nog nauwlettender naar de talenten en neem ik de spelers die in vorm zijn over. Het is echt een goede zaak om daaruit te kunnen putten. Ik zie Colassin als iemand die op een van de posities op het middenveld kan spelen."