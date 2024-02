Toch wel een probleem bij Anderlecht: er is geen klik tussen twee bepalende spelers

Anderlecht speelde zeker niet zijn beste match tegen Charleroi, maar pakte wel drie punten. Daar is het hen dan wel om te doen, maar Thorgan Hazard vond wel dat het niveau omhoog moet. Maar... kan dat met deze veldbezetting?

We waren wat verbaasd dat Brian Riemer op het uur Mario Stroeykens naar de kant haalde en niet Yari Verschaeren. De uitleg is dat hij Verschaeren vertrouwen en matchritme wil laten opdoen. Maar in deze opstelling is het quasi onmogelijk voor de herstelde middenvelder om zijn stempel te drukken.

Omdat Thorgan Hazard mag lopen waar hij wil, weet Verschaeren op dit moment niet goed waar zelf te lopen. En dus gaat hij een rijtje lager voetballen, maar dat is niet zijn plaats. Daardoor draait hij veel terug naar het eigen doel omdat de weg naar dat van de tegenstander veel te lang is.

En hij wordt ook korter afgedekt. Hij heeft er niet de vrijheid. De vraag is dan ook of Hazard en Verschaeren samen kunnen spelen. Straks is Thomas Delaney terug. Kan Riemer het zich dan permitteren om Stroeykens eruit te halen? Die vonden wij eigenlijk weer één van de beteren op Mambourg.

Kan Riemer het zich permitteren om Stroeykens eruit te halen?

Stroeykens is fysiek sterker en is amper van de bal te zetten. Daarnaast probeert hij simpel en snel vooruit te spelen. Hij kan eens een dribbel uit zijn voeten schudden, maar dan is het wel een functionele. Die kwaliteit zagen we niet bij Verschaeren de laatste weken.

Een probleem dat Riemer zal afdoen als luxe, maar het moet wel opgelost worden. Bij Anderlecht weten ze dat Verschaeren kapitaal vertegenwoordigt, maar het sportieve moet nog steeds primeren. Want Hazard kan de statistieken voorleggen, Verschaeren niet...