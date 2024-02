🎥 Ook in de Champions League heisa na zeer discutabele beslissing van scheidsrechter en VAR: "Gewoon een verkeerde beslissing"

RB Leipzig heeft dinsdagavond met 0-1 verloren van Real Madrid. Toch had de wedstrijd er heel anders kunnen uitzien.

Na nog geen twee minuten spelen scoorde RB Leizpig een eerste keer. Sesko kon met het hoofd de bal binnenwerken. Alleen werd het doelpunt al snel afgekeurd voor buitenspel, terwijl de doelpuntenmaker perfect onside stond.

Wie wel offside staat is Henrichs. Hij staat achter de keeper en raakt hem aan bij de rug. Genoeg om het doelpunt voor af te keuren dachten de scheidsrechters, ook de VAR kwam niet tussen.

Leipzig-coach Marco Rose was na de wedstrijd zeer scherp voor de arbitrage. "Dat was gewoon een verkeerde beslissing. Bij een 1-0-voorsprong voor ons zou het een heel andere wedstrijd geweest zijn. Ik heb geen idee waarom het doelpunt afgekeurd werd: van buitenspel was er geen sprake en ik zag ook geen overtreding."