Johan Bakayoko plakt een prijskaartje op zichzelf: "Dat is wel een redelijk bedrag"

Johan Bakayoko is flink op dreef bij PSV. De winger speelt zich meer en meer in de kijker in de Eredivisie en verloor dit seizoen nog niet met PSV.

Bakayoko kon afgelopen zomer zelfs al vertrekken. Vincent Kompany toonde met zijn Burnley concrete interesse in de jonge Rode Duivel. Ook Brentford probeerde hem naar Engeland te halen en bood zelfs 40 miljoen euro. Maar Bakayoko besloot uiteindelijk zelf om in Nederland te blijven. En als hij dan toch vertrekt, voor welk bedrag zal dat dan zijn? Daar moest de Rode Duivel even goed over nadenken. "Wat ik waard ben? Je moet ook kijken naar wat andere spelers kunnen. Als je goed kijkt denk ik niet dat er heel veel spelers van mijn leeftijd doen wat ik doe, waardoor clubs mij meer waard gaan vinden", vertelde hij bij ESPN. Volgens Transfermarkt is de speler zo'n 40 miljoen euro waard. Hij blijft bescheiden. "40 à 50 miljoen is wel een redelijk bedrag denk ik dan."