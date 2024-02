Union SG-coach Alexander Blessin waarschuwt tegenstander Eintracht Frankfurt

Union SG neemt het donderdag op tegen Eintracht Frankfurt. Voor coach Alexander Blessin is het zijn eerste wedstrijd tegen een ploeg uit zijn thuisland.

Frankfurt staat momenteel zesde in de Bundesliga maar zit in een dipje. "Ik was blij met een Duitse tegenstander. In mijn carrière als coach is het pas de eerste keer dat ik het tegen een team uit mijn thuisland zal opnemen", vertelde Blessin volgens Het Nieuwsblad.

"Het is zeker de lastigste tegenstander die we konden treffen. In december won Frankfurt nog met 5-1 van Bayern München, maar we zijn niet bang", waarschuwt hij de tegenstander.

"Het is onze job om het team nog nerveuzer te maken dan het misschien al is, maar het blijft een goede ploeg", gaat hij verder. "Deze winter kwamen er verschillende grote namen naar de club, dan stijgen de verwachtingen toch. Vooral in de omschakeling zullen we moeten opletten."