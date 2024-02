Voormalige coach van Chelsea doet verrassende onthulling over Romelu Lukaku: "We hadden Engeland kunnen domineren"

Romelu Lukaku is nog steeds een speler van Chelsea. Hij wordt momenteel uitgeleend aan AS Roma. Zijn toekomst is vooralsnog onzeker.

Na een indrukwekkend seizoen 2020-2021 in het shirt van Inter Milan keerde Romelu Lukaku voor de tweede keer terug naar Chelsea. De Blues betaalden 113 miljoen euro om hem binnen te halen... met het gekende vervolg. Toch had hij al enkele jaren eerder terug kunnen keren naar Londen. Dat legde Antonio Conte uit in The Telegraph. Hij vertelde dat hij na zijn eerste seizoen bij Chelsea in 2016-2017, gesprekken had gehad met Lukaku om terug te keren naar de club. "Na mijn eerste seizoen bij Chelsea heb ik met Lukaku en Van Dijk gesproken", legde Conte uit. "Ik denk dat we met deze twee belangrijke spelers de situatie hadden kunnen veranderen. We hadden Engeland kunnen domineren." Uiteindelijk verliet Lukaku Everton die bewuste zomer en tekende hij voor bijna 85 miljoen euro bij Manchester United.





