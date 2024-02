Bij KAA Gent luisterden ze afgelopen zomer niet: "Deze twee toptransfers in ruil voor Gift Orban"

KAA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. De wintermercato heeft er stevig op ingehakt bij trainer Hein Vanhaezebrouck.

Opgeven doet hij niet, Hein Vanhaezebrouck. Maar het had op dit moment bij KAA Gent helemaal anders moeten lopen dan het nu doet. Daar is de trainer honderd procent van overtuigd, omdat er niet (altijd) naar hem geluisterd wordt.

“Op cruciale momenten zelfs niet”, moet Vanhaezebrouck wel toegeven aan Het Laatste Nieuws. “Vorig jaar vertrok Ibrahim Salah op de slotdag van de wintermercato zonder dat ik van iets wist. Nu met Malick Fofana hetzelfde. Men heeft het mij gemeld toen hij al weg was.”

Vanhaezebrouck had vorige zomer immers al een ander plan voor ogen, iets wat voor dit seizoen voor veel meer zekerheden had kunnen zorgen.

Hein Vanhaezebrouck wou Denkey en Amoura

“Terwijl ik in de zomer intern zei: ‘Laat ons Gift Orban verkopen. We gaan er een mooie som voor krijgen. Misschien niet wat jullie hopen, maar hij staat te wachten om te vertrekken. En ik vrees dat hij niet hetzelfde zal presteren als in zijn eerste halfjaar.”

Tissoudali was immers aan het terugkeren na zijn blessures, maar er konden ook spitsen ingekocht worden met de opbrengst van de transfer van Orban. De twee namen die Vanhaezebrouck op het oog had? Kévin Denkey van Cercle Brugge en Mohamed Amoura van Union SG.