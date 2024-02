Eden Hazard kondigt leuk nieuws aan en zal in maart weer in een voetbalstadion te vinden zijn om speciale reden

Eden Hazard zal worden geëerd door LOSC Lille. Hij droeg de kleuren van de Franse club tussen 2008 en 2012.

Vier jaar lang heeft Eden Hazard het mooie weer gemaakt bij Lille. Voordat hij naar de Premier League en Chelsea vertrok, maakte de voormalige kapitein van de Rode Duivels zijn professionele debuut in de Ligue 1 in het noorden van Frankrijk met als hoogtepunt: een landstitel en winst van de Franse Beker in 2011.

In maart 2024 is het tijd voor de club om haar voormalige speler te eren. Op sociale media heeft de Franse club een evenement aangekondigd ter ere van Eden Hazard.

Eden Hazard, "één van de grootste legendes van LOSC Lille"

"We verwachten jullie massaal aanwezig in het stadion om een feestje te bouwen voor een van de grootste legendes van LOSC", schreef Lille bij een video die de mooiste momenten van Hazard in het shirt van de club laat zien. "Omdat alles is begonnen bij Lille, afspraak op 10 maart", kondigde Hazard aan later in de video. Op 10 maart neemt Lille het op tegen Stade Rennes in de Ligue 1.