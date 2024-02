Marc Degryse komt met wel heel fikse waarschuwing voor Johan Bakayoko

Marc Degryse en PSV, het blijft een liefde voor het leven. Vanavond volgt de analist alvast vol spanning het duel in de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Marc Degryse werd in zijn eerste seizoen bij PSV meteen kampioen, waardoor de band met de Nederlandse club meteen heel erg groot was. Die verwaterde niet, ook al mocht hij het jaar nadien niet meer spelen.

Ook nu nog volgt hij de Eindhovenaars op de voet op. “PSV is een familieclub, waar de menselijke warmte heel belangrijk is. Geregeld word ik als ex-speler nog eens uitgenodigd voor een wedstrijd. Ik gun PSV alles”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Vanavond staat PSV in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League oog in oog met Borussia Dortmund. Degryse kijkt vooral uit hoe Johan Bakayoko het er van af zal brengen in deze belangrijke partij.

Zelfvertrouwen van Bakayoko kan omslaan in arrogantie

“Bakayoko is een type-Arjen Robben. Linkspoot, die naar binnen snijdt en dan verwoestend uithaalt. Hij heeft dezelfde mentaliteit als Lukaku — vastberaden en zelfzeker”, vertelt Degryse.

Maar de analist waarschuwt hem ook. “Alleen moet Bakayoko opletten dat zijn zelfvertrouwen niet arrogantie wordt. Het is vandaag op het randje. Anderzijds, het is niet Nederland en een coach als Peter Bosz die Bakayoko zullen afremmen in die zelfbewuste attitude. Nederlanders stimuleren net zoiets.”

Volgens Degryse moet PSV vooral vandaag een goed resultaat halen. In Dortmund ziet hij hen niet in staat om een achterstand goed te maken.