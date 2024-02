Van gouden rand bij Anderlecht naar helse weg bij Dortmund, maar volgend lichtpuntje is een feit voor Belgisch toptalent

In zijn jaren bij Anderlecht werd hem een gouden toekomst voorspeld. Die heeft het toptalent in principe nog altijd voor zich, al is het afwachten hoe het bij Dortmund verder gaat met zijn blessuregevoeligheid.

Door een aanslepende dijbeenblessure heeft Julien Duranville dit seizoen nog altijd geen minuut gespeeld. Na de jaarwisseling was het licht aan het einde van de tunnel wel al in zicht, want de 17-jarige Belg kon opnieuw meetrainen. Al zijn ze in Dortmund uiterst voorzichtig met hem blijven omgaan.

Duranville in Eindhoven

Op zijn website meldt Borussia nu wel dat Duranville in de selectie zit voor het Champions League-treffen met PSV. Duranville vertoeft dus weer even in de Lage Landen, want de heenmatch in Eindhoven staat vanavond om 21u op het programma.

Afwachten maar of we hem op het veld van de leider in de Nederlandse competitie al in actie zullen zien. Het belangrijkste is in ieder geval dat het weer beter gaat met de flankspeler die in januari 2023 Anderlecht ruilde voor Dortmund voor zo'n 8,5 miljoen euro.