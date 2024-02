Yorbe Vertessen komt in wel heel pijnlijke situatie terecht

Yorbe Vertessen wou tijdens de wintermercato hoe dan ook vertrekken bij PSV Eindhoven. Hij koos uiteindelijk voor een nieuw avontuur bij Union Berlin.

Bij PSV Eindhoven zat Yorbe Vertessen naar eigen zeggen maar al te vaak op de bank. Toch wou trainer Peter Bosz hem liever niet laten vertrekken, maar onze landgenoot dreef zijn wil door en verkaste uiteindelijk naar Union Berlin.

De bedoeling van Vertessen was om daar basisspeler te worden, maar dat lukt voorlopig nog altijd niet voor hem, ook al staat Union Berlin in de kelder van de Bundesliga.

In de eerste weken mocht Vertessen enkel starten tegen RB Leipzig. Hij speelde een teleurstellende partij (2-0-verlies) en werd een kwartier voor tijd gewisseld. Sindsdien kwam hij niet meer in de basisploeg bij Union Berlin.

Yorbe Vertessen maar één keer basisspeler bij Union Berlin

Tegen FSV Mainz 05 mocht Vertessen ongeveer een halfuur meespelen, in de overwinning tegen VfL Wolfsburg werd hij zelfs niet opgesteld. Afgelopen weekend mocht hij tegen TSG Hoffenheim invallen voor 25 minuten en gaf hij de assist van het enige doelpunt van de match.

De rol die Vertessen in Berlijn krijgt lijkt zo goed als dezelfde als bij PSV Eindhoven, waardoor onze landgenoot in een zeer pijnlijke situatie terechtkomt.

Er blijven nog 12 wedstrijden over voor Union Berlin dit seizoen. Hij tekende er een contract tot 2028, al is het dan ook maar te hopen dat de ploeg het behoud in de Bundesliga weet af te dwingen, want ook dat is nog niet zeker.