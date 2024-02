Barcelona-speler haalt snoeihard uit: "Ik accepteer geen leugens!" en "Het is genânt"

Frenkie de Jong is niet blij met de Spaanse media. En dat is nog licht uitgedrukt. Op zijn persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Napoli ging de Barcelona-middenvelder met de voet vooruit door op de Spaanse pers.

Volgens de Spaanse media heeft De Jong plannen om Barcelona te verlaten. Nieuws dat hij steeds met klem ontkende. “Er is veel fake news geweest door jullie. Ik snap niet dat jullie je niet schamen", begon hij zijn uitleg.

“Ik ben een beetje boos over wat de pers de laatste tijd schrijft. Er komen dingen naar buiten die niet waar zijn. Ik begrijp niet waarom de media dingen schrijven die leugens zijn. Er worden heel veel dingen geschreven, die niet waar zijn. Het is echt een beetje gênant.”

Leugens over salaris

Het is niet het enige waar volgens hem over gelogen is. “Dit moet stoppen. Er zijn cijfers over mijn salaris verzonnen. Jullie praten over mijn contract, mijn situatie in het team en mijn salaris. Veel rook en een hoop leugens."

"Berichten over veertig miljoen euro salaris zitten heel ver van wat ik daadwerkelijk verdien. Ik ben heel gelukkig bij FC Barcelona, ik hoop hier nog vele jaren te spelen. De pers heeft soms kritiek op mijn spel, dat maakt me niet uit, want iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik accepteer geen leugens.”