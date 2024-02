De laatste keren er niet bij, maar deze Rode Duivel hoopt nog op EK-selectie: "Zeker een rol gespeeld"

Het EK in Duitsland komt er met rasse schreden aan. Terwijl er heel wat jongens quasi zeker zijn van hun plaats in de selectie van Domenico Tedesco zijn er ook die knokken voor die laatste paar plaatsjes. Eén van hen is Leander Dendoncker, die net een transfer naar Napoli maakte.

Dendoncker wordt door Aston Villa verhuurd aan de prestigieuze Italiaanse club, maar sinds zijn transfer speelde hij nog maar elf minuten. "Het is vooral belangrijk voor mij om te spelen", zegt hij bij Pickx Sport.

"Dat was niet het geval bij Villa. Hier ook nog niet echt, maar ik hoop dat het snel komt. Ja, het is de frisse start die ik nodig had. Ik ga er alles aan doen om me in het team te integreren. De rest zal volgen."

Middenveld of verdediging

De rest... dat zijn de Rode Duivels. Dendoncker was lange tijd een certitude bij de nationale ploeg, maar is dat nu al een tijdje niet meer. "Ja, dat heeft meegespeeld. Mijn eerste doel is om hier te spelen. Maar het is zeker dat het nationale team een rol heeft gespeeld in mijn keuze."

"Niet te vergeten dat er deze zomer een EK is. Ze hebben me vooral aangetrokken om op het middenveld te spelen, maar ik kan natuurlijk ook in de verdediging spelen. Alles is hier anders. Zowel op sportief als cultureel niveau. Ik was bezig aan mijn zesde seizoen in Engeland. We weten hoe gepassioneerd mensen daar voetbal beleven. Dat is hier ook het geval, vooral in Napoli."