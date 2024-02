Lokeren-Temse grijpt in na wangedrag van supporters en neemt maatregelen voor de rest van het seizoen

Afgelopen weekend waren er flink wat ongeregeldheden tijdens de wedstrijd Lokeren-Temse - Jong KAA Gent. De club grijpt nu in.

Voor de wedstrijd werd er al brand gesticht bij een buurtbewoner. Tijdens de wedstrijd, bij een 0-2 tussenstand, besloten enkele hooligans om enorm veel vuurpijlen op het veld te werpen waardoor het duel even stil werd gelegd.

Lokeren-Temse liet op zijn clubwebsite weten dat er maatregelen zullen getroffen worden. 'De club ziet zich genoodzaakt om vanaf heden een verplichte één op één verkoop te organiseren. Elk ticket is gelinkt aan een individueel persoon, deze instelling is per direct in Roboticket, ons online ticketingsysteem ingevoerd. Zodoende dat iedereen geïdentificeerd is die een ticket aankoopt voor een wedstrijd in het Daknamstadion', klinkt het bij de club.

Er mogen ook geen tifo's en spandoeken meer gebruikt worden in het stadion voor de rest van het seizoen. 'Uitzonderingen kunnen voorafgaandelijk aangevraagd en schriftelijk worden goedgekeurd, door onze veiligheidsverantwoordelijke.'

'De club zal intussen met alle actoren verder in overleg gaan, onder andere met de supporters, politie en de veiligheidsdienst. Een evaluatie zal nadien uitgevoerd worden en er zal worden bijgestuurd waar nodig', besluit Lokeren-Temse.