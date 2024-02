Analisten laten zich uit over dé strafschop van de week: "Ironisch dat het met Janssen voorvalt, want ..."

Royal Antwerp FC verloor in eigen huis met 0-1 van een verrassend sterk KV Mechelen. Toby Alderweireld miste een strafschop na een fout van Islam Slimani op Vincent Janssen. De meningen daarover waren meer dan verdeeld.

Toby Alderweireld gleed uit bij de strafschop. Velen hadden op X al laten weten dat het volgens hen geen strafschop was en dat het op die manier een beetje 'karma' was dat de bal er uiteindelijk toch niet in ging en Mechelen de drie punten wist te behouden achteraf gezien.

❌ | Toby Alderweireld schuift uit en mist zo z’n eerste penalty in de #JPL! 🫣 #ANTKVM pic.twitter.com/vHnyaQNgBc — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 17, 2024

Ook voor de analisten was het een moeilijk verhaal: "Coaches die hem meekrijgen zeggen dat het er eentje is, wie hem tegenkrijgt zegt dat het nooit een strafschop is", aldus Gert Verheyen in zijn analyse bij Extra Time. "Zo'n spitsen zetten altijd hun arm. Soms is het op de borst, soms in het gezicht."

Redering over strafschop of niet voor fase tussen Slimani en Janssen

"Als je zoiets op het middenveld doet, dan maalt niemand erom dat het een fout is. Als je die redenering doortrekt, dan is het ook een strafschop. Maar ik vind het niet zwaar genoeg voor een strafschop, al is het op zich fout."

Hannes Van der Bruggen liet zich ook uit over de zaak: "In elk duel zoekt Janssen eerst naar de verdediger. Het is ironisch dat het met hem nu voorvalt, want hij zou misschien net hetzelfde hebben gedaan in de andere rechthoek."