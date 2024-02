'Bayern München wil Tüchel nu al ontslaan, maar dat kan niet om deze héél opvallende redenen'

Bayern München neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Thomas Tüchel. De Duitse grootmacht wou de trainerswissel eigenlijk nu al doorvoeren, maar de twee topkandidaten willen of kunnen pas volgend seizoen aan de nieuwe opdracht beginnen.

We schreven eerder deze week al dat Thomas Tüchel sowieso aan zijn laatste weken of maanden bezig is bij Bayern München. De slechte prestaties van de voorbije maanden doen de Duitse coach uiteindelijk de das om. Ondertussen liet Der Rekordmeister al weten dat er op het einde van het seizoen afscheid wordt genomen van de coach.

José Mourinho is de man die Der Rekordmeister naar nieuwe prijzen moet leiden. The Special One krijgt opnieuw de kans bij een absolute grootmacht, maar stelt wel zijn eisen. Hij wil tijd om Duits te leren en de opdracht voor te bereiden. Dat kan VIA DEZE LINK nog eens worden nagelezen.

© photonews

Al heeft Mourinho nog geen honderd procent zekerheid. Ook Xabi Alonso wordt genoemd als mogelijke nieuwe coach van Bayern München. De voormalige middenvelder van onder meer Liverpool FC, Real Madrid en... Bayern is met Bayer Leverkusen op weg naar de titel. Met andere woorden: hij gaat het schip op dit moment niet verlaten.

Wie wordt de nieuwe coach van Bayern München?

De Duitse grootmacht onderzocht de piste om met een tussenpaus te werken, maar ook dat draaide op niets uit. Ole Gunnar Solksjaer had volgens de Duitse media aangeboden om het roer over te nemen tot het einde van het seizoen. Al eiste de voormalige coach van Manchester United wel ook meteen een nieuw contract bij het behalen van bepaalde doelstellingen.